Un imam precedentemente espulso dal Viminale, Mohamed Shahin, viene rilasciato dai giudici dopo aver espresso solidarietà alle azioni del 7 ottobre in Israele, suscitando polemiche e interrogativi sulla sicurezza e il controllo delle figure religiose. La decisione giudiziaria apre un dibattito sulla gestione delle minacce e sulla libertà di espressione in ambito pubblico.

© Laverita.info - I giudici liberano l’imam che tifa stragi

Il Viminale aveva espulso Mohamed Shahin, considerato un «pericolo per lo Stato»: disse di «essere d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre in Israele». La Corte d’Appello di Torino lo fa uscire dal Centro di rimpatrio e gli dà un permesso. premio. In Germania hanno appena sgominato una cellula che pianificava un attentato tipo quello ai mercatini di Natale di Berlino, quando nel 2016 un tunisino giunto in Italia sui barconi fece secche 16 persone e ne ferì 56 zigzagando con un Tir in mezzo alla folla. A Sydney invece domenica altri due islamici hanno fatto tirassegno sulla spiaggia, ammazzando 15 ebrei che celebravano la festa delle luci. Laverita.info

