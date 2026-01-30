se sono persino gli svizzeri a non fidarsi dei loro giudici

In Svizzera si fa davvero fatica a trovare qualcuno che difenda i giudici coinvolti nella vicenda di Crans-Montana. I cittadini sono più scettici rispetto alle autorità e ai politici, che di solito tendono a mantenere una posizione neutrale o distaccata. Questa volta, invece, la maggior parte delle persone sembra non fidarsi delle decisioni dei giudici e preferisce non nascondere il proprio dubbio. La vicenda sta facendo parlare molto anche tra chi di solito non si espone.

Sorpresa: sulla strage di Crans Montana, a differenza della maggior parte dei politici e delle autorità che li rappresentano, i cittadini elvetici non “fanno gli svizzeri”, espressione un po’ antiquata che sta a significare cercare di chiamarsi fuori e non prendere posizione in merito a vicende spinose. Piuttosto, forse perché ventidue morti su quaranta e sessantotto feriti su 116 sono ragazzi della Confederazione, che ha pagato al rogo de La Constellation il tributo più alto, la gente comune si sente molto più vicina a quello che pensiamo e proviamo noi italiani. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ieri è tornato a specificare la posizione del nostro governo, che ha visto accolta la richiesta che una squadra di agenti italiani affianchi gli investigatori del Vallese nelle indagini sul rogo di Capodanno: «Ci sono stati comportamenti che ci hanno lasciato davvero perplessi, perché quello che è successo è incredibile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Approfondimenti su Crans Montana

Ultime notizie su Crans Montana

