Tivù Verità | L' imam giustificò il 7 ottobre I giudici lo fanno uscire dal Cpr
L'imam Shahin, coinvolto nelle vicende legate al 7 ottobre, lascia il Centro di Permanenza Richiedenti Asilo (CPR) dopo che i giudici hanno ritenuto che non rappresenti più una minaccia tale da giustificare la detenzione, nonostante le sue dichiarazioni e il passato segnalato dal Viminale.
L’imam Shahin lascia il CPR: per i giudici non sarebbe una minaccia tale da giustificare la detenzione, nonostante le sue parole sul 7 ottobre e un passato già segnalato dal Viminale. Il provvedimento di espulsione resta, ma la decisione riapre una questione cruciale: fino a che punto la sicurezza nazionale può essere messa in secondo piano rispetto ai ricorsi e alle interpretazioni giudiziarie?. Laverita.info
Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I giudici liberano l’imam che tifa stragi Il Viminale aveva espulso Mohamed Shahin, considerato un «pericolo per lo Stato»: disse di «essere d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre in Israele». La Corte d’Appello di T - facebook.com facebook
