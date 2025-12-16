Tivù Verità | L' imam giustificò il 7 ottobre I giudici lo fanno uscire dal Cpr

L'imam Shahin, coinvolto nelle vicende legate al 7 ottobre, lascia il Centro di Permanenza Richiedenti Asilo (CPR) dopo che i giudici hanno ritenuto che non rappresenti più una minaccia tale da giustificare la detenzione, nonostante le sue dichiarazioni e il passato segnalato dal Viminale.

L’imam Shahin lascia il CPR: per i giudici non sarebbe una minaccia tale da giustificare la detenzione, nonostante le sue parole sul 7 ottobre e un passato già segnalato dal Viminale. Il provvedimento di espulsione resta, ma la decisione riapre una questione cruciale: fino a che punto la sicurezza nazionale può essere messa in secondo piano rispetto ai ricorsi e alle interpretazioni giudiziarie?. Laverita.info

