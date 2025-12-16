L'imam Shahin, coinvolto nelle vicende legate al 7 ottobre, lascia il Centro di Permanenza Richiedenti Asilo (CPR) dopo che i giudici hanno ritenuto che non rappresenti più una minaccia tale da giustificare la detenzione, nonostante le sue dichiarazioni e il passato segnalato dal Viminale.

© Laverita.info - Tivù Verità | L'imam giustificò il 7 ottobre. I giudici lo fanno uscire dal Cpr

L’imam Shahin lascia il CPR: per i giudici non sarebbe una minaccia tale da giustificare la detenzione, nonostante le sue parole sul 7 ottobre e un passato già segnalato dal Viminale. Il provvedimento di espulsione resta, ma la decisione riapre una questione cruciale: fino a che punto la sicurezza nazionale può essere messa in secondo piano rispetto ai ricorsi e alle interpretazioni giudiziarie?. Laverita.info

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I giudici liberano l’imam che tifa stragi Il Viminale aveva espulso Mohamed Shahin, considerato un «pericolo per lo Stato»: disse di «essere d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre in Israele». La Corte d’Appello di T - facebook.com facebook

Ieri sera a Civitavecchia un confronto vero, partendo da L’imam deve morire di Enzo Amendola. Un romanzo che racconta un mistero del passato, ma che parla in modo impressionante delle guerre di oggi. Perché la storia di Musa al-Sadr ci mostra cosa acca x.com