I cantieri sul lungolago Riapre il tratto Malpensata | Risolto il problema radici

Sul lungolago di Lecco sono stati riaperti i cantieri e il tratto Malpensata è tornato accessibile dopo i lavori di sistemazione delle radici. I lavori di riqualificazione del lungolago sono continuati e il nuovo profilo della zona si sta delineando con interventi che hanno coinvolto diverse aree lungo il percorso. La riapertura permette ora il transito in questa parte della città.

Il nuovo profilo di Lecco prende forma. Dopo gli interventi di riqualificazione prosegue il percorso di riapertura progressiva del lungolago più iconico e conosciuto al mondo: quello di Lecco, su quel ramo del ramo di Como che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, decantato da Alessandro Manzoni nell'incipit dei Promessi sposi. Oggi riapre il tratto della Malpensata. È una delle porzioni più delicate del cantiere, dove la pavimentazione presentava le maggiori criticità a causa dell'emersione delle radici degli alberi. Lo spazio è stato ridefinito, anche dal punto di vista paesaggistico. "Riapriamo un nuovo tratto di lungolago che ha cambiato la sua conformazione visiva – spiega l'assessora ai Lavori pubblici Maria Sacchi –.