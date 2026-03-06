Lungolago di Lecco sabato 7 marzo apre un nuovo tratto

Sabato 7 marzo si inaugura un nuovo tratto del lungolago di Lecco, segnando un passo avanti nel processo di riapertura dopo i lavori di riqualificazione. La zona sarà accessibile al pubblico e pronta per l’uso quotidiano, continuando il programma di interventi iniziati nelle scorse settimane. La cerimonia di apertura coinvolgerà rappresentanti locali e cittadini.

Nuova tappa nel percorso di riapertura progressiva del lungolago di Lecco dopo gli interventi di riqualificazione. A partire da domani, sabato 7 marzo, sarà riaperto il tratto che dalla curva della Malpensata conduce alla prima piazzetta di ingresso ai giardini della Malpensata, con accesso fino alla relativa castellana. Lo annuncia l'Amministrazione comunale precisando che l'intervento riguarda una delle porzioni più delicate del cantiere, dove la pavimentazione presentava le maggiori criticità a causa dell'emersione delle radici degli alberi. La riqualificazione ha portato a una nuova configurazione dello spazio, che cambia anche dal punto di vista paesaggistico. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Lungolago di Lecco, cantiere a tappe forzate: alla Malpensata lavori quasi finitiIl cantiere del lungolago di Lecco entra nella fase finale con una vera e propria corsa contro il tempo. Lungolago chiuso alle auto e divieti: come cambia Lecco per il CapodannoIn vista dei festeggiamenti per il nuovo anno, per salvaguardare la sicurezza delle persone che?affolleranno il centro cittadino e il lungolago, il... Una raccolta di contenuti su Lungolago di Lecco sabato 7 marzo apre.... Temi più discussi: Lungolago Lecco, riapre il tratto della Malpensata. Lavori in corso in Riva Martiri delle Foibe; Lecco, nuova rotonda in centro: lavori verso la conclusione; La compresenza di altri eventi non regge: Lecco ha già gestito ScigaMATT, concerto e partita nello stesso giorno; 800 IN GARA ALLA LECCO HALF MARATHON, VINCONO CASATI E CRIPPA. Lungolago di Lecco, prosegue la riqualificazione: domani riapre un nuovo trattoSabato 7 marzo riapre un nuovo tratto del lungolago di Lecco tra la curva della Malpensata e i giardini Il prossimo fine settimana sarà riaperto anche il tratto successivo LECCO – Prosegue la riapertu ... msn.com Il video della rissa scoppiata tra le bancarelle sul lungolago di Lecco: ferito un agente di poliziaUn agente della polizia locale è rimasto ferito in seguito a una colluttazione tra un gruppo di commercianti e un 18enne con precedenti. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato 21 settembre, sul ... fanpage.it Escursione a Sei Zampe sulla sponda del lago di Lecco e fiume Adda Partenza da Calolziocorte parcheggio del Lavello Arrivo a Lecco zona lungolago Sabato 28 febbraio Ritrovo ore 9.30 Un cane per ogni partecipante Obbligo portare con - facebook.com facebook