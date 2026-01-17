Modena nel prossimo Consiglio comunale si parlerà di movida casa e azienda Scam

Nel prossimo Consiglio comunale di Modena, in programma lunedì 19 gennaio, si discuteranno temi rilevanti come la situazione dell’azienda Scam, le questioni legate all’Agenzia casa, i dehors e la movida nel centro storico. L’assemblea si concentrerà su otto interrogazioni e tre mozioni, offrendo un’occasione per approfondire le sfide e le proposte legate alla gestione urbana e alle attività commerciali in città.

La situazione dell'azienda Scam, l'Agenzia casa, i dehors e la movida in centro storico sono alcuni dei temi principali della prossima seduta del Consiglio comunale, che torna a riunirsi lunedì 19 gennaio per discutere otto interrogazioni e tre mozioni. La seduta inizia alle 15 con la trattazione delle otto interrogazioni, a partire da quella presentata da Lega Modena incentrata sui piani di sicurezza legati all’azienda Scam. La trattazione si interromperà alle 18 per procedere all’appello. Seguirà la discussione in Aula delle mozioni. Le altre interrogazioni riguardano: tre istanze di Modena Civica dedicate a "Progetto Agenzia casa, difficoltà di ricollocamento degli assegnatari e sui dati aggiornati degli alloggi disponibili", "Funzioni, gestione e risorse pubbliche destinate allo sportello Casa del Comune di Modena" (trattate congiuntamente) e "Limitazioni ai dehors e alla movida del centro storico – richiesta di chiarimenti e di dati oggettivi sulle misure annunciate dall’amministrazione comunale", "Area ex Borsa Merci e zone limitrofe – Interventi necessari per la messa in sicurezza dell’area e l’utilizzo dei locali per la Casa della Solidarietà" (Modena in Ascolto) e, infine, tre istanze di Fratelli d’Italia riguardanti "Manifestazioni a seguito dell’abbordaggio alla Global Sumud Flotilla", "Sciopero a sostegno della Global Sumud Flotilla di venerdì 3 ottobre 2025" e "Street Parade". 🔗 Leggi su Modenatoday.it

