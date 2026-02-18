Gli ho cavato un occhio e l’ho ingerito gli ho mangiato la mano e il collo e mi sono addormentato | la confessione choc dopo l’omicidio del compagno di cella

Nel complesso penitenziario de La Serena, in Cile, un detenuto ha confessato di aver ucciso e mangiato il suo compagno di cella, affermando di avergli cavato un occhio, di averlo ingerito, mangiato la mano e il collo prima di addormentarsi. La scena si è svolta nelle prime ore del 8 febbraio nella cella 20 del modulo 91. È stato il diretto protagonista a raccontare i dettagli atroci di quanto accaduto, lasciando tutti senza parole.

Nelle prime ore del mattino dell’8 febbraio, la cella 20 del modulo 91 del complesso penitenziario de La Serena, in Cile, è diventata teatro di un brutale omicidio con cannibalismo. La vittima era un detenuto di 26 anni e l’autore il suo compagno di cella, un uomo di 21 anni. L’incidente ha posto la Gendarmeria cilena al centro del dibattito pubblico. Il direttore nazionale dell’istituto, Rubén Pérez, ha ordinato le dimissioni del direttore del carcere dopo aver rilevato una “mancanza di controllo su aspetti fondamentali e delicati delle operazioni interne della struttura”. I fatti. Come riporta Cnn Chile, è il quotidiano Diario El Día a pubblicare parte della testimonianza dell’autore del crimine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

