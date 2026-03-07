Helena Prestes realizza il suo sogno | arrivano i complimenti degli ex gieffini

Helena Prestes, influencer brasiliana, ha annunciato sui social di aver acquistato una casa, realizzando così un suo sogno. La notizia ha suscitato commenti e complimenti da parte di alcuni ex concorrenti del Grande Fratello. Prestes ha condiviso il suo entusiasmo con i follower, mostrando con orgoglio il nuovo traguardo raggiunto. La sua comunicazione ha attirato l’attenzione di diverse persone del mondo dello spettacolo.

Helena Prestes ha realizzato un suo grande sogno. L'influencer brasiliana ha annunciato nei suoi canali social di aver appena comprato casa. Per l'occasione, la compagna di Javier Martinez ha pubblicato un video nel suo profilo Instagram dove ha oltre 400 mila utenti. In esso si vede la donna ed il suo agente immobiliare mostrare un attico di lusso a Lecco, città che presto diventerà la sua fissa residenza. Neanche a dirlo, la novità ha scatenato la reazione sia dei fans che di alcuni ex gieffini, che hanno partecipato insieme a lei al Grande fratello 2024. Tra questi Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti che hanno scritto rispettivamente: "Congratulazioni Hele! E' stupenda" e "amore sono felice per te. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

