Helena Prestes rilancia il suo brand in arrivo tante novità

Helena Prestes rilancia il suo brand di uncinetto, in arrivo tante novità. Le sue prime parole. Helena Prestes è tornata dove tutto era cominciato: tra fili intrecciati, nodi pazienti e quell’arte antica che sa diventare sorprendentemente contemporanea. Dopo un periodo lontano dai riflettori del suo laboratorio creativo, la modella e imprenditrice ha riacceso i motori del suo brand di uncinetto, e lo ha fatto con la naturalezza di chi non ha mai davvero smesso di creare. Non si tratta di un semplice ritorno al lavoro, ma di una dichiarazione d’intenti. Helena ha ricominciato a mostrarsi sui social con ago alla mano, immersa nei colori e nelle texture, lasciando intravedere nuovi pezzi senza mai svelarli del tutto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

