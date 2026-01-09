Helena Prestes il grande passo con Javier | cosa dimostra la casa a Lecco

Helena Prestes e Javier Martinez, protagonisti del Grande Fratello 2024/2025, hanno recentemente compiuto un importante passo nella loro relazione. La casa a Lecco rappresenta un nuovo capitolo nel loro percorso insieme, simbolo di stabilità e crescita. In questa analisi, esploreremo cosa questa scelta significa per la coppia e quali sono le sue implicazioni nel contesto della loro storia d’amore.

La storia d'amore di Helena Prestes e Javier Martinez procede a gonfie vele! Stiamo parlando di una delle coppie del Grande Fratello 20242025 che ha saputo affrontare tutti gli ostacoli e arrivare a compiere un passo importantissimo. A sostenerli, in tutto questo, c'è Mattia Fumagalli. Proprio lui, conosciuto nella Casa più spiata d'Italia, ha documentato su Instagram l'acquisto della nuova casa a Lecco di Helena. L'ex gieffino ha, infatti, annunciato sui social network che la modella brasiliana è appena riuscita a realizzare un grande sogno, che riguarda appunto la sua relazione amorosa con il pallavolista argentino.

