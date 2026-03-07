Hashish nascosto in un pacco | domiciliari per il 30enne di Forino

Una consegna di un pacco a Forino, in provincia di Avellino, ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. All’interno dell’involucro, la Guardia di Finanza ha scoperto hashish nascosto, portando così all’arresto di un uomo di 30 anni. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La vicenda si è svolta senza ulteriori dettagli sul contenuto del pacco o sulla provenienza della sostanza.

FORINO (AV) — Il pacco era arrivato. Bastava andare a ritirarlo. È questo, nella sua apparente ordinarietà, il momento che ha innescato l'intervento della Guardia di Finanza a Forino, comune dell'Irpinia in provincia di Avellino. Un uomo di trent'anni si è presentato presso un hub di spedizioni del paese per ritirare un plico. Dentro c'erano otto panetti di hashish, per un peso complessivo di circa mezzo chilo. I militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria erano già lì. Lo hanno fermato nel momento esatto in cui il pacco stringeva tra le sue mani, e lo hanno tratto in arresto. L'udienza di convalida si è tenuta il giorno successivo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

