Sequestrato cranio di orso bruno nascosto in un pacco | violazione

A Malpensa è stato sequestrato un pacco che, sotto l’etichetta di trofeo di caccia, conteneva un cranio di orso bruno nascosto tra altri oggetti. La scoperta ha portato al sequestro di materiali illegali e ha avviato le indagini per chiarire le modalità di trasporto e il coinvolgimento di eventuali responsabili. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’attività di controlli alle frontiere e sulla tutela della fauna selvatica.

Sequestro a Malpensa: nel pacco etichettato come trofeo di caccia nascondeva una pelliccia e un cranio di orso bruno All’aeroporto di Malpensa, i finanzieri della Sezione Operativa Cites del Gruppo Malpensa, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato un pacco proveniente dalla Bosnia Herzegovina che nascondeva una pelliccia e un cranio di orso bruno. Il pacco, dichiarato come semplice trofeo di caccia, conteneva una pelliccia regolarmente dichiarata, ma durante l’ispezione è emerso anche un cranio dello stesso animale, non indicato nella documentazione e privo delle autorizzazioni previste. L’orso bruno è una specie protetta dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione e dal regolamento europeo 33897. 🔗 Leggi su Ameve.eu

