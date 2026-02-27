Sequestrato cranio di orso bruno nascosto in un pacco | violazione

A Malpensa è stato sequestrato un pacco che, sotto l’etichetta di trofeo di caccia, conteneva un cranio di orso bruno nascosto tra altri oggetti. La scoperta ha portato al sequestro di materiali illegali e ha avviato le indagini per chiarire le modalità di trasporto e il coinvolgimento di eventuali responsabili. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’attività di controlli alle frontiere e sulla tutela della fauna selvatica.

Sequestro a Malpensa: nel pacco etichettato come trofeo di caccia nascondeva una pelliccia e un cranio di orso bruno All’aeroporto di Malpensa, i finanzieri della Sezione Operativa Cites del Gruppo Malpensa, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato un pacco proveniente dalla Bosnia Herzegovina che nascondeva una pelliccia e un cranio di orso bruno. Il pacco, dichiarato come semplice trofeo di caccia, conteneva una pelliccia regolarmente dichiarata, ma durante l’ispezione è emerso anche un cranio dello stesso animale, non indicato nella documentazione e privo delle autorizzazioni previste. L’orso bruno è una specie protetta dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione e dal regolamento europeo 33897. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Cranio di orso bruno sequestrato a Malpensa: “Trofeo di caccia in Bosnia”Il cranio di un orso bruno è stato sequestrato alla Cargo City di Malpensa dai finanzieri della Sezione Operativa Cites del Gruppo aeroportuale e dai...

Michelle Hunziker al Rifugio Orso Bruno: "Bellissima, altro che filtri Instagram"Non è passata inosservata una volta entrata al rifugio; e come potrebbe essere diversamente vista la caratura del personaggio di cui stiamo parlando?...

Temi più discussi: Cranio d'orso bruno non dichiarato sequestrato all'aeroporto di Malpensa; Sequestrato dalla Finanza il cranio di un orso bruno alla Cargo City di Malpensa; Cranio di orso bruno sequestrato a Malpensa: Trofeo di caccia in Bosnia; Da un pacco spunta una pelliccia e un cranio di orso bruno: scatta il sequestro.

Cranio di orso bruno sequestrato a Malpensa: Trofeo di caccia in BosniaIn aeroporto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza hanno intercettato il pacco che conteneva anche una pelliccia dell’animale protetto. L’importatore è stato multato ... ilgiorno.it

Dal confine Sequestrato un cranio di orso bruno all'aeroporto di MalpensaIl cranio di un orso bruno è stato sequestrato alla Cargo City di Malpensa dai finanzieri della Sezione Operativa Cites del Gruppo aeroportuale e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopol ... bluewin.ch

Il cranio di un orso bruno è stato sequestrato alla Cargo City di Malpensa. La dicitura della spedizione, arrivata dalla Bosnia, diceva: "trofeo di caccia". Con il cranio anche la pelliccia dell'animale - facebook.com facebook

L’ispezione del pacco, che conteneva una pelliccia d’orso appartenente alla specie «ursus arctos» (orso bruno), regolarmente dichiarata, ha portato al rinvenimento di un cranio della stessa specie animale x.com