Ferrari Hamilton al veleno | Il vantaggio delle Mercedes? Sarei deluso dalla Fia se

Il pilota di Ferrari si è mostrato molto critico dopo la gara, commentando il grande distacco inflitto dal compagno di squadra Russell. Ha espresso dubbi riguardo alla potenza delle Mercedes, sperando che non sia legata a problematiche di compressione. La sua reazione si concentra sulle differenze di prestazioni tra le vetture, senza approfondire le cause di queste discrepanze.

“Se questo sarà il vantaggio della Mercedes per alcuni mesi, allora la stagione è finita”. Le parole di Lewis Hamilton a Sky Sport UK dopo le qualifiche del GP d’Australia hanno riacceso i riflettori sulla clamorosa competitività del team tedesco. Tutti si aspettavano una Mercedes molto veloce. Ma quello che si è visto al primo vero confronto a serbatoi scarichi, ha spaventato e non poco tutti. George Russell ha rifilato otto decimi a Red Bull, Ferrari e McLaren. E’ vero che è mancato Max Verstappen, uscito per incidente in Q1. Ma il gap è pesante e se fosse confermato in gara e nelle prossime gare, potrebbe essere già una mazzata sul campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

