Alfonso Signorini la decisione dopo lo scandalo e le critiche sui social | Ha chiuso

Continuano i colpi di scena dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini e sulle selezioni per entrare al Grande Fratello. La vicenda appare solo agli inizi anche dal punto di vista giudiziario, visto che il conduttore ha già presentato una denuncia. L’attenzione del pubblico resta altissima e lo stesso “re dei paparazzi” non ha escluso che nei prossimi giorni possano arrivare nuove rivelazioni proprio su Signorini. Corona, inoltre, ha fatto anche altri nomi illustri. Intanto il diretto interessato, storico volto del reality, continua a mantenere il silenzio pubblico. Molti utenti del web, nelle ultime ore, si stanno chiedendo: “Perché Signorini ha chiuso Instagram?”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

