McLaren elogia la potenza del motore Mercedes in Formula 1

McLaren elogia la potenza del motore Mercedes in Formula 1, sottolineando come il nuovo motore abbia superato le aspettative durante i test di pre-stagione. La squadra britannica ha notato miglioramenti evidenti nelle prestazioni rispetto alle versioni precedenti, soprattutto nella risposta ai cambi di regime e nell’efficienza energetica. Durante le sessioni di prova, il motore Mercedes ha mostrato una spinta consistente sui lunghi rettilinei, attirando l’attenzione anche per la sua affidabilità. In particolare, il team ha evidenziato come la gestione dell’energia sia migliorata, un dettaglio che potrebbe fare la differenza nelle gare più competitive. La valutazione positiva

Una prima fase di test ha acceso l’interesse sul tema della Power Unit Red Bull, con particolare attenzione alla gestione dell’energia lungo i rettilinei e alla velocità di punta raggiungibile. Dai dati iniziali del Bahrain emerge una certa superiorità sui lunghi tratti, ma nel secondo giorno il margine ha subito una contrazione significativa, segno di confronto ancora aperto tra le squadre. Nonostante ciò, l’unità sviluppata a Milton Keynes sembra offrire prestazioni di rilievo, soprattutto in relazione al primo lungo rettilineo, senza anticipare successivamente configurazioni meno aggressive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - McLaren elogia la potenza del motore Mercedes in Formula 1 Approfondimenti su mclaren elogia La Formula 1 ha un problema: Mercedes ha già trovato il motore che dominerà il Mondiale F1, la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026 La FIA ha annunciato che non interverrà sul cosiddetto ‘trucco’ dei motori di Mercedes e Red Bull Powertrains, confermando la continuità delle norme per il Mondiale 2026. Rare Ferrari 488 Pista Limited-Edition Collector Car #cars #automobile #supercars #pista #ferrari Ultime notizie su mclaren elogia Argomenti discussi: Zak Brown della McLaren è rimasto stupito dall'inizio di stagione esplosivo della Red Bull: una prestazione che cambia le regole del gioco. Verso i test del Bahrain: McLaren mette le mani avanti Il CEO della McLaren indica Mercedes come favorita ed elogia Red Bull: la classica mossa del campione che lavora nell'ombra mentre sposta i riflettori altrui #F1 #McLarenF1 x.com McLaren svela la livrea della MCL40 per il 2026 – GALLERY McLaren ha tolto i veli alla MCL40, la monoposto con cui affronterà il Mondiale di Formula 1 2026. La livrea resta fedele alla tradizione di Woking: papaya protagonista, ancora più intenso rispett - facebook.com facebook