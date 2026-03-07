Hai un vecchio iPhone? Fai attenzione a Coruna | potrebbe rubarti tutto

Una recente scoperta ha messo in allarme gli utenti di iPhone, in particolare a Coruna, dove è stato identificato un nuovo strumento di attacco informatico. Questa minaccia sfrutta vulnerabilità nei dispositivi Apple, mettendo a rischio i dati personali di chi utilizza un vecchio modello. La notizia ha attirato l’attenzione sulla sicurezza digitale di questi dispositivi, che potrebbero essere compromessi senza che l’utente se ne renda conto.

La sicurezza digitale dei dispositivi Apple è finita sotto i riflettori a causa della scoperta di un nuovo e temibile strumento di attacco informatico. Gli esperti del Google Threat Intelligence Group (GTIG) hanno individuato un “exploit kit” denominato Coruna, una sorta di cassetta degli attrezzi digitale estremamente sofisticata. Questo pacchetto, composto da ben 23 diversi strumenti di intrusione, è in grado di violare le difese degli smartphone della “mela” per sottrarre informazioni personali e svuotare i portafogli digitali (wallet) di criptovalute. La storia di Coruna ricorda da vicino le dinamiche dei migliori film di spionaggio, ma con risvolti reali molto gravi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

