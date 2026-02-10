Puoi votare per mia figlia? comincia così la truffa della ballerina | attenzione può rubarti tutto

Nelle ultime settimane del 2026, una nuova truffa su WhatsApp sta facendo paura. La ballerina ha avvisato di aver ricevuto un messaggio in cui qualcuno chiede: «Puoi votare per mia figlia?». Chi risponde rischia di perdere tutto, perché dietro ci sono truffatori pronti a rubare soldi e dati. La polizia invita a fare attenzione e a non fidarsi di messaggi sospetti, anche se sembrano arrivare da persone che conosci.

Nelle ultime settimane del 2026 sta circolando una truffa WhatsApp particolarmente pericolosa perché sembra arrivare da persone che conosci. Il Centro Tutela Consumatori Utenti e Adiconsum hanno lanciato l'allarme su quella che gli esperti chiamano GhostPairing, ovvero "Abbinamento Fantasma". Ti arriva un messaggio da un amico o un parente. Il testo può essere di due tipi: "Ho trovato una tua foto" con un link allegato, oppure la versione "ballerina" che mostra la foto di una ragazza in tenuta da danza e ti chiede di votare per Federica (o altri nomi) a un presunto concorso. Il messaggio specifica sempre che non serve pagare nulla, proprio per farti abbassare la guardia.

