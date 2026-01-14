Droga in tasca e motorino rubato doppia denuncia per un irregolare fermato dopo una fuga

Un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale mentre tentava di far partire un motorino senza targa, in circostanze sospette. Durante il controllo, sono stati trovati in suo possesso droga e il veicolo risultava essere rubato. Per questi motivi, è stata avviata una doppia denuncia, evidenziando l'attenzione delle forze dell'ordine sulla prevenzione di comportamenti illeciti in città.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.