Droga in tasca e motorino rubato doppia denuncia per un irregolare fermato dopo una fuga
Un uomo è stato fermato dalla Polizia Locale mentre tentava di far partire un motorino senza targa, in circostanze sospette. Durante il controllo, sono stati trovati in suo possesso droga e il veicolo risultava essere rubato. Per questi motivi, è stata avviata una doppia denuncia, evidenziando l'attenzione delle forze dell'ordine sulla prevenzione di comportamenti illeciti in città.
Stavano cercando di far partire un motorino senza targa in mezzo alla strada, ma l'arrivo della Polizia Locale ha rovinato i loro piani. È successo nel pomeriggio di giovedì scorso, 8 gennaio, durante un normale controllo della viabilità che si è presto trasformato in un inseguimento.Alla vista. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
