Da Napoli a Caserta con il motorino rubato | fermato un minorenne

Un minorenne di 17 anni è stato fermato dai carabinieri di Castel Volturno dopo un breve inseguimento. Il ragazzo era in sella a un motorino rubato e, alla vista dei militari in via dei Diavoli, ha accelerato invece di fermarsi all'alt. La polizia ha intercettato il veicolo che proveniva da Napoli e si dirigeva verso Caserta. Il giovane è stato denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Ha solo 17 anni il giovane denunciato dai carabinieri di Castel Volturno dopo un breve inseguimento. Il ragazzo, in sella a un motorino, alla vista dei militari in via dei Diavoli ha accelerato invece di fermarsi all'alt. Il mezzo era senza targa e il soggetto senza casco. Dopo alcune centinaia di metri di inseguimento, il 17enne ha abbandonato il motorino nel tentativo di dileguarsi a piedi. È stato però raggiunto poco dopo dai carabinieri. Come riportato da Caserta News, Gli accertamenti hanno permesso di verificare che il motociclo risultava rubato: il furto era stato denunciato il 1° dicembre 2025 presso il Commissariato di polizia di San Carlo Arena di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

