Iran la guerra si allarga tra Libano Golfo e Iraq Smentita dei curdi sull’offensiva di terra Kim Jung-Un | Pronti a fornire missili a Teheran

La situazione in Medio Oriente si intensifica con l’espansione del conflitto tra Iran, Libano, Golfo e Iraq. I curdi hanno smentito di aver avviato un’offensiva terrestre, mentre Kim Jung-Un ha dichiarato la disponibilità a fornire missili a Teheran. La guerra, scoppiata dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, continua a provocare ripercussioni nella regione.

La guerra scoppiata dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran continua ad allargarsi e a produrre effetti a catena in tutto il Medio Oriente. Dopo l’uccisione della Guida Suprema Ali Khamenei, colpito nei raid iniziali che hanno decapitato parte della leadership militare e nucleare iraniana, la regione vive ore di fortissima instabilità. Missili iraniani hanno colpito Israele e diverse basi americane nel Golfo, mentre Washington e Tel Aviv continuano le operazioni militari contro obiettivi legati alla Repubblica islamica e ai suoi alleati. Il fronte libanese si è riaperto con violenza: Hezbollah ha lanciato attacchi dal sud del Libano e Israele ha risposto con bombardamenti su Beirut e altre città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». I Paesi del Golfo: «Pronti a risposta armata» di Stefano Montefiori, corrispondete da Parigi In conferenza stampa, il ministro degli Esteri Barrot ha appena condannato il fatto che Usa e...

La guerra si allarga: raid sull'Iran e sul Libano, esplosioni a Dubai e Doha. Colpita base a Cipro: rinviato vertice Ue. Trump: «Operazioni per almeno 1 mese». Parigi: «Pronti a difendere i Paesi del Golfo» Il Cremlino è «profondamente deluso» dal fatto che, nonostante i progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dall'Oman, la situazione sia...

Cosa succede in Iran Il regime è a rischio, tra proteste, morti e l’intervento degli USA di Trump

