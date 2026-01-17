Cgia | meno tasse famigliepiù su imprese

Secondo i dati della Cgia, negli ultimi quattro anni le famiglie italiane hanno visto una riduzione del carico fiscale superiore a 33 miliardi di euro. Nel frattempo, le politiche fiscali hanno privilegiato le imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica e gli investimenti nel paese. Questa dinamica evidenzia un mutamento nell’approccio fiscale, con un impatto diretto sulla vita quotidiana delle famiglie e sul tessuto produttivo italiano.

10.40 Negli ultimi 4 anni le famiglie in Italia hanno beneficiato di una riduzione del carico fiscale superiore a 33 mld di euro. Ciò nonostante, la pressione fiscale complessiva è tornata a crescere e nel 2025 si è attestata al 42,8%. Lo evidenzia la Cgia, che spiega come l'aumento sia riconducibile soprattutto al forte incremento dell'occupazione registrato negli ultimi anni, che ha incrementato le entrate tributarie e contributive, e al maggiore prelievo richiesto alle grandi imprese, alle banche e alle assicurazioni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Tasse, un macigno su imprese e famiglie. In Italia 42,9 miliardi più della media Ue

Leggi anche: Il mix velenoso di fisco e burocrazia in Italia. Confartigianato: 42,9 miliardi di tasse in più su imprese e famiglie

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

CGIA – MESTRE * FISCO: «MENO TASSE SULLE FAMIGLIE, PIÙ PRELIEVO SU BANCHE E GRANDI IMPRESE» - FISCO: MENO TASSE SULLE FAMIGLIE, PIU’ PRELIEVO SU BANCHE E GRANDI IMPRESE ... agenziagiornalisticaopinione.it

Entrate tributarie e spesa pubblica, la Cgia denuncia lo squilibrio: "Lo Stato trattiene l’86% delle tasse" - Cgia, "Regioni e Comuni gestiscono metà della spesa pubblica, ma lo Stato incassa l’86% delle tasse" La quasi totalità delle tasse pagate dagli italiani (86%) finisce nelle casse dello Stato centrale, ... affaritaliani.it

Cgia: "Metà della spesa pubblica in capo a Regioni e Comuni ma l'86% delle tasse va allo Stato" - “Quasi la totalità delle tasse pagate dagli italiani finisce nelle casse dello Stato centrale, ma solo poco più della metà della spesa pubblica è in capo a quest’ultimo soggetto. rainews.it

Lo studio della Cgia di Mestre: e-commerce in crescita costante, ma circa il 90% delle vendite al dettaglio di prodotti continua a svolgersi presso le attività fisiche - facebook.com facebook