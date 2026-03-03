Sono arrivati a Roma i primi 127 italiani che erano rimasti bloccati in Medio Oriente a causa dell’intervento militare di Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Le operazioni di rientro sono state avviate dopo che i cittadini avevano vissuto momenti di paura, ascoltando esplosioni e temendo per la loro incolumità. I loro racconti evidenziano le difficoltà incontrate durante il periodo di isolamento.

Hanno preso il via le prime operazioni di rientro per i cittadini italiani che si erano trovati intrappolati in Medio Oriente a seguito dell'intervento militare condotto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, un'operazione che ha avuto ripercussioni su diversi Paesi della regione. L'aeroporto di Fiumicino ha accolto in serata il primo volo charter proveniente da Mascate, con a bordo 127 connazionali bloccati in Oman o evacuati da Dubai. Tra i passeggeri figuravano anche la moglie e i figli del ministro della Difesa Guido Crosetto. Nella giornata di martedì 3 marzo è atteso l'arrivo di circa 200 studenti minorenni tramite un volo speciale da Abu Dhabi a Milano.

© Cultweb.it - Guerra all’Iran, rientrati a Roma i primi 127 italiani bloccati in Medio Oriente: “Sentivo le esplosioni, avevo paura di morire”

