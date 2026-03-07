Guerra in Iran oggi | esplosioni vicino all’aeroporto di Dubai Colpiti Israele e Bahrein Idf | 230 missili su Teheran centrata l’Università Nuova portaerei nucleare Usa verso il Mediterraneo

Nella notte, una serie di attacchi con missili e droni iraniani ha colpito Dubai negli Emirati Arabi e Bahrein. Sono state registrate esplosioni vicino all’aeroporto di Dubai e il coinvolgimento di Israele e Bahrein nei raid. Le forze israeliane affermano di aver centrato l’Università di Teheran con 230 missili. Nel frattempo, una portaerei nucleare americana si avvicina al Mediterraneo.

Continuano i bombardamenti che stanno infiammando tutta l’area del Golfo Persico. Sale la tensione per le ricercussioni economiche a livello globale. Gli Usa pensano di revocare le sanzioni sul petrolio russo Roma, 7 marzo 2026 – Nella notte una nuova ondata di missili e droni iraniani si sono abbattuti su Dubai, negli Emirati Arabi e in Bahrein. Nell'ottavo giorno di guerra, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato una nuova "vasta ondata di attacchi" contro obiettivi governativi a Teheran, mentre il conflitto continua ad allargarsi su più fronti regionali e a irrigidirsi sul piano politico e militare. La risposta iraniana è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Guerra in Iran, oggi: esplosioni vicino all’aeroporto di Dubai. Colpiti Israele e Bahrein. Idf: “230 missili su Teheran, colpita l’Università”. Nuova portaerei nucleare Usa verso il MediterraneoContinuano i bombardamenti che stanno infiammando tutta l’area del Golfo Persico.

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Guerra Iran, Israele: nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran. Trump: «Resa incondizionata»Israele ha annunciato oggi una nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran, mentre l'escalation della guerra in Medio Oriente entra nella sua seconda settimana. Del ... ilmattino.it

Cronaca di una notte di Guerra Israele ha confermato "intensi bombardamenti su Beirut sud", mentre sono stati "colpiti siti di Hezbollah". Lo Stretto di Hormuz, designato ufficialmente "area di operazioni belliche" , è quasi azzerato. Circa 1.000 navi sono blocca - facebook.com facebook

Nelle immagini dai satelliti, gli edifici del governo iraniano colpiti nei raid di Israele e Stati Uniti. Di @e_cicchetti x.com