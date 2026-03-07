Nella notte, una serie di attacchi con missili e droni iraniani ha colpito Dubai, gli Emirati Arabi e il Bahrein. Nelle zone interessate sono stati segnalati esplosioni vicino all’aeroporto di Dubai, mentre l’IDF ha dichiarato di aver intercettato 230 missili su Teheran, colpendo anche l’università della città. Nel frattempo, una portaerei nucleare statunitense si sta dirigendo verso il Mar Mediterraneo.

Continuano i bombardamenti che stanno infiammando tutta l’area del Golfo Persico. Sale la tensione per le ricercussioni economiche a livello globale. Gli Usa pensano di revocare le sanzioni sul petrolio russo Roma, 7 marzo 2026 – Nella notte una nuova ondata di missili e droni iraniani si sono abbattuti su Dubai, negli Emirati Arabi e in Bahrein. Nell'ottavo giorno di guerra, le Forze di difesa israeliane hanno annunciato una nuova "vasta ondata di attacchi" contro obiettivi governativi a Teheran, mentre il conflitto continua ad allargarsi su più fronti regionali e a irrigidirsi sul piano politico e militare. La risposta iraniana è... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, oggi: esplosioni vicino all’aeroporto di Dubai. Colpiti Israele e Bahrein. Idf: “230 missili su Teheran, colpita l’Università”. Nuova portaerei nucleare Usa verso il Mediterraneo

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

«Abbiamo ucciso Khamenei», i missili di Usa e Israele sull'Iran decapitano il regime. La tv di Stato a Teheran conferma: l'ayatollah è morto. A Dubai droni su hotel e aeroporto, esplosioni a Tel AvivDal nostro inviatoLa aspettavano di notte, col buio, invece la resa dei conti è cominciata in piena luce, quando a Teheran erano le 9 e mezza del...

Guerra Usa-Israele all'Iran, quali sono i rischi per l'Italia di essere colpita dai missili secondo CrosettoUsa e Israele scatenano la guerra in Iran, i rischi per l'Italia: potremmo essere colpiti dai missili? La risposta del ministro Crosetto ... virgilio.it

«Colpita postazione Unifil in Libano, due soldati feriti gravi». Così l'Agenzia di Stampa NazionaleGuerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ... ilmessaggero.it

Cronaca di una notte di Guerra Israele ha confermato "intensi bombardamenti su Beirut sud", mentre sono stati "colpiti siti di Hezbollah". Lo Stretto di Hormuz, designato ufficialmente "area di operazioni belliche" , è quasi azzerato. Circa 1.000 navi sono blocca - facebook.com facebook

Nelle immagini dai satelliti, gli edifici del governo iraniano colpiti nei raid di Israele e Stati Uniti. Di @e_cicchetti x.com