Crosetto convoca i vertici della Difesa | Momento drammatico ridurre al minimo gli impedimenti burocratici

Il ministro della Difesa ha convocato una riunione d’emergenza in videoconferenza con il capo di Stato maggiore, il direttore degli Armamenti e i rappresentanti dell’industria della difesa italiana. L’obiettivo è affrontare la situazione attuale e ridurre al minimo gli ostacoli burocratici. Alla riunione hanno partecipato figure chiave del settore militare e industriale. Nessuna informazione aggiuntiva sui contenuti discussi è stata resa nota.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha convocato oggi una riunione d'emergenza in videoconferenza con il capo di Stato maggiore della Difesa, Luciano Portolano, il direttore nazionale degli Armamenti, Giacinto Ottaviani, e i rappresentanti dell'industria della difesa italiana. Alla riunione hanno partecipato circa 130 persone. Così il ministro in una nota. "Nel corso della riunione ho sollecitato l'industria della difesa a segnalare tutte le proprie disponibilità operative, i programmi in fase di finalizzazione e ogni iniziativa che possa contribuire, in tempi brevissimi, a rafforzare ulteriormente la difesa, specie quella aerea, del Paese, nonché quella dei Paesi alleati e dei Paesi amici.