Guerra e caro benzina il governo di Giorgia Meloni schiera la guardia di finanza | controlli a tappeto su tutta la filiera

Il governo ha deciso di rafforzare i controlli sulla filiera dei carburanti attraverso l'intervento della guardia di finanza. Le operazioni riguardano verifiche capillari per monitorare le attività legate alla produzione, distribuzione e vendita di carburanti, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme e contrastare eventuali irregolarità. Le ispezioni si svolgeranno su tutto il territorio nazionale.

Tensioni sui prezzi dell’energia: la guardia di finanza vigilerà lungo tutta la filiera dei carburanti. Ad investire i militari dei controlli il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla luce della crisi geopolitica in Medio Oriente che sta facendo schizzare alle stelle i prezzi. (GUARDIA DI FINANZA FOTO) – Notizie.com L’obiettivo è “prevenire – si legge in una nota delle fiamme gialle – ogni forma di distorsione che possa recare pregiudizio ai consumatori e alterare il corretto funzionamento del mercato”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Guerra e caro benzina, il governo di Giorgia Meloni schiera la guardia di finanza: controlli a tappeto su tutta la filiera Prezzo della benzina sotto osservazione: rafforzati i controlli della Guardia di finanza lungo tutta la filieraLa nuova crisi in Medio Oriente e l’escalation militare che sta coinvolgendo l’area cominciano a produrre effetti immediati anche sui mercati... Caro carburanti, tra guerra e sospetti speculazione: la Guardia di Finanza rafforza i controlliAlla luce degli evidenti aumenti dei prezzi relativi ai prodotti energetici e carburanti monitorati negli ultimi giorni in seguito all’esplosione... Tutti gli aggiornamenti su Giorgia Meloni. Temi più discussi: Prezzi benzina, mercati in fibrillazione: ieri gas +39%. Riunione con Meloni a Palazzo Chigi; Caro carburanti: Meloni attende, ma il governo potrebbe già tagliare le accise; Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli; Benzina vola a 2 euro, senza motivi. Il governo schiera Mr. Prezzi e fantomatiche tasse agli speculatori (di C. Venuto). Caro Benzina? Allora basta guerra in Iran. Il pacifismo dell'automobilista italianoAumenta il costo del carburante e nel primo paese europeo per densità di auto, l'Italia, si scopre la guerra contro il regime islamista iraniano ... ilfoglio.it La Guerra in Iran rischia di costare caro ai consumatori italiani: ecco quanto si pagherà in più sulle bollette del gas e alla pompa di benzinaLe prossime settimane saranno decisive per capire se i rincari resteranno circoscritti o se serviranno interventi strutturali per contenere gli effetti ... startupitalia.eu La premier Giorgia Meloni per ora minaccia tasse più alte su chi specula sull’energia. “Il decreto è pronto”, dice uno dei suoi colonnelli, Giovanni Donzelli. Difficile che lo spettro del 2022, quello delle bollette e del pieno fuori controllo, possa essere arginato co - facebook.com facebook #ottoemezzo Le critiche di Emiliano Fittipaldi a Giorgia Meloni sul piano economico x.com