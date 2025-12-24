Guasto sulla rete idrica | Calcinaia Santa Maria a Monte e Pontedera senz' acqua
Vigilia di Natale senz'acqua per l'intero territorio comunale di Calcinaia e Santa Maria a Monte e per la località Pardossi nel comune di Pontedera. Lo rende noto Acque Spa. Il disservizio a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Bientina dovuto all’improvvisa interruzione della. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
