Gazebo a Palazzolo l' icona della musica italo-disco degli anni ’80
Sabato 20 dicembre a Palazzolo dello Stella si accenderà la notte dei grandi successi, un evento imperdibile dedicato alla musica degli anni ’70, ’80 e ’90. Inserito nella rassegna Nostalgia Canaglia – Xmas Edition, questo appuntamento vedrà protagonista Gazebo, simbolo indiscusso dell’italo-disco degli anni ’80. Un’occasione unica per rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile, tra musica, ricordi e atmosfere di un tempo.
Sabato 20 dicembre, presso l’area festeggiamenti di Palazzolo dello Stella sarà il palcoscenico per “La notte dei grandi successi ’70 – ’80 – ’90”, appuntamento inserito nella rassegna Nostalgia Canaglia – Xmas Edition, con la partecipazione straordinaria di Gazebo, icona della musica italo-disco. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Addio a Mauro Di Francesco, icona delle commedie italiane degli Anni ’80
Leggi anche: C'è Gazebo per il Natale di Palazzolo
La notte dei grandi successi a Palazzolo dello Stella: Gazebo protagonista della Xmas Edition.
La notte dei grandi successi a Palazzolo dello Stella: Gazebo protagonista della Xmas Edition - Gazebo protagonista a Palazzolo dello Stella per “La notte dei grandi successi ’70 ’80 ’90”, evento Xmas tra musica e nostalgia. nordest24.it
Gazebo protagonista a Palazzolo dello Stella per “La notte dei grandi successi ’70 ’80 ’90”, evento Xmas tra musica e nostalgia. #Friuli #Udine #Cronaca #Eventi x.com
La notte dei grandi successi a Palazzolo dello Stella: Gazebo protagonista della Xmas Edition -> https://www.nordest24.it/notte-grandi-successi-palazzolo-stella-gazebo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.