Altro lutto in casa Inter addio al Campione d’Italia 1979 80

L'Inter piange la scomparsa di Nazzareno Canuti, ex difensore nerazzurro e protagonista del titolo di campione d’Italia nel 197980. A 70 anni, Canuti lascia un ricordo importante nella storia del club. La società, i giocatori e i tifosi si uniscono nel cordoglio per questa perdita.

Nazzareno Canuti. L’ Inter piange la scomparsa di Nazzareno Canuti, ex difensore nerazzurro venuto a mancare all’età di 70 anni. Una notizia che ha colpito profondamente l’ambiente interista, legato a una figura che ha rappresentato con continuità e senso di appartenenza una fase importante della storia del club tra gli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. Cresciuto nel settore giovanile dell’ Inter, Canuti riuscì a coronare il sogno di esordire in prima squadra nel 1975. Da lì iniziò un lungo percorso in nerazzurro, fatto di affidabilità, lavoro silenzioso e dedizione alla maglia, qualità che gli permisero di ritagliarsi un ruolo stabile all’interno della rosa.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

