I grandi anniversari del 2026 da Agatha Christie a San Francesco

Il 2026 si presenta come un anno ricco di anniversari significativi, che spaziano dalla letteratura alla storia, dall’arte alla musica e alla politica. Ricorrenze di figure e eventi che hanno segnato il passato e che contribuiscono a mantenere vivo il patrimonio culturale. Un'occasione per riflettere sui grandi protagonisti e sui momenti chiave che hanno plasmato il nostro presente.

(Adnkronos) – Il 2026 sarà un anno ricco di ricorrenze che attraversano storia, letteratura, arte, musica e politica. Tra i grandi anniversari troviamo 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, 50 anni dalla morte di Agatha Christie, 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, Richard Matheson ed Ed McBain, il bicentenario della morte di Thomas.

