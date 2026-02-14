Cosa vedere a San Valentino 2026 | dai grandi classici romantici tornati al cinema alle nuove serie tv ecco i titoli perfetti per celebrare la giornata degli innamorati

San Valentino 2026 arriva e porta con sé un’ampia scelta di spettacoli, perché molti film romantici tornano in sala. La voglia di condividere un momento speciale si traduce in visioni che vanno dai grandi classici alle nuove serie TV, tutte pensate per far battere il cuore. Per esempio, il film preferito di molti, “Amore eterno”, torna nelle sale con una versione restaurata, attirando i fan di sempre.

C osa vedere a San Valentino se si ha voglia di una maratona romantica? Tra cult intramontabili che tornano nelle sale, film in prima visione e serie sentimentali molto attese, la settimana degli innamorati propone titoli perfetti per ogni tipo di spettatore. Eccone otto tra cui scegliere tra tv e cinema. “Pretty Woman” Al cinema il 14 febbraio Edward, uomo d’affari ricco e disilluso, incontra Vivian, prostituta brillante e spontanea, e la assume come accompagnatrice per alcuni giorni. Tra i due nasce un legame inatteso che supera le differenze sociali e cambia le loro vite. La fiaba romantica moderna con Richard Gere e Julia Roberts resta uno dei cult più amati del cinema. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Per San Valentino 2026, cinema e streaming si contendono l’attenzione degli innamorati.

