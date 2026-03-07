Graffiti satanici a San Faustino Frontini | Pulizia dei muri immediata Il vescovo | Il male non prevarrà

A San Faustino sono stati scoperti graffiti satanici che hanno deturpato il portone della parrocchia. La sindaca Chiara Frontini ha chiesto un intervento immediato per la pulizia dei muri, mentre il vescovo ha dichiarato che il male non prevarrà. La giunta si è riunita in un briefing per valutare le azioni da intraprendere in risposta alle scritte e ai simboli occultisti apparsi sul luogo.

L'amministrazione condanna fermamente le croci rovesciate comparse sui muri del quartiere, mentre il vescovo Orazio Francesco Piazza celebra nella chiesa la messa riparatoria Graffiti inneggianti a Satana a San Faustino, arriva la reazione delle istituzioni. Nella tarda mattinata briefing della giunta sul posto e la sindaca Chiara Frontini interviene contro le incursioni a base di bombolette spray e simboli occulti che hanno deturpato il portone della parrocchia e i palazzi limitrofi. "Si tratta di gesti inaccettabili – dichiara prima cittadina – che offendono non solo un luogo di culto, ma l'intera comunità del quartiere di San Faustino e della città di Viterbo.