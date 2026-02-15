San Faustino perché il 15 febbraio è la festa dei single

Da quotidiano.net 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 febbraio, Brescia festeggia San Faustino, perché questa data ha radici antiche legate alla tradizione locale. La giornata è diventata un’occasione per celebrare i single, con eventi e iniziative che attirano molti cittadini. Quest’anno, la fiera si svolge nel centro storico, coinvolgendo negozi e associazioni che organizzano spettacoli e mercatini. La scelta di questa data deriva da una lunga tradizione popolare, che vede nei giorni di metà febbraio un momento di socializzazione e divertimento.

Brescia, 15 febbraio 2026 – Il 15 febbraio a Brescia si tiene la tradizionale fiera cittadina dedicata ai patroni Faustino e Giovita, una festa molto sentita. Nel resto d’Italia, invece, il 15 febbraio è diventato sinonimo, dopo la festa degli innamorati del 14 febbraio, di una giornata dedicata a celebrare i single. Il giorno dopo San Valentino, 15 febbraio, è spesso vissuto come un momento leggero, talvolta ironico, per ricordare che non tutte le relazioni sono di coppia e che la vita affettiva può assumere forme diverse. Chi era San Faustino. San Faustino è un martire cristiano vissuto nel II secolo d. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

san faustino perch233 il 15 febbraio 232 la festa dei single
© Quotidiano.net - San Faustino, perché il 15 febbraio è la festa dei single

Oroscopo di San Faustino 2026: la rivincita dei Single per Domenica 15 Febbraio. Previsioni piccanti di Artemide

Domenica 15 febbraio, i single festeggiano la loro giornata.

Dopo San Valentino arriva San Faustino, patrono dei single

Il 15 febbraio, in Italia, si festeggia San Faustino, il patrono dei single, perché questa giornata si oppone al clima romantico di San Valentino.

Story of Saint Valentine Italian lesson | Italian Daily Routine | B1 Italian Listening

Video Story of Saint Valentine Italian lesson | Italian Daily Routine | B1 Italian Listening
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Oggi 15 febbraio è San Faustino, festa dei single: ma sai perché è nata questa tradizione?; Fiera di San Faustino, pronto il piano per garantire la sicurezza; Santi Faustino e Giovita: tutto quello che c'è da sapere sulla fiera più attesa di Brescia - BresciaToday; Il 15 febbraio si celebra san Faustino: auguri ai single, ma con un’avvertenza.

san faustino perché ilSan Faustino, perché il 15 febbraio è diventato la festa dei singleDopo la festa degli innamorati il 15 febbraio, è tutto per i single che vengono celebrati con drink e cene ad hoc. tgcom24.mediaset.it

Perché San Faustino è il santo dei single? La vera storia (tra fede e marketing)Archiviato il romanticismo di San Valentino, il 15 febbraio celebra chi balla da solo. Tra rime baciate, leggende bresciane e strategie di marketing, ecco perché il martire è diventato il volto uffici ... iodonna.it