San Faustino perché il 15 febbraio è la festa dei single

Il 15 febbraio, Brescia festeggia San Faustino, perché questa data ha radici antiche legate alla tradizione locale. La giornata è diventata un’occasione per celebrare i single, con eventi e iniziative che attirano molti cittadini. Quest’anno, la fiera si svolge nel centro storico, coinvolgendo negozi e associazioni che organizzano spettacoli e mercatini. La scelta di questa data deriva da una lunga tradizione popolare, che vede nei giorni di metà febbraio un momento di socializzazione e divertimento.
Il 15 febbraio a Brescia si tiene la tradizionale fiera cittadina dedicata ai patroni Faustino e Giovita, una festa molto sentita. Nel resto d'Italia, invece, il 15 febbraio è diventato sinonimo, dopo la festa degli innamorati del 14 febbraio, di una giornata dedicata a celebrare i single. Il giorno dopo San Valentino, 15 febbraio, è spesso vissuto come un momento leggero, talvolta ironico, per ricordare che non tutte le relazioni sono di coppia e che la vita affettiva può assumere forme diverse. Chi era San Faustino. San Faustino è un martire cristiano vissuto nel II secolo d.
Il 15 febbraio, in Italia, si festeggia San Faustino, il patrono dei single, perché questa giornata si oppone al clima romantico di San Valentino.
