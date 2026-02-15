San Faustino perché il 15 febbraio è la festa dei single

Il 15 febbraio, Brescia festeggia San Faustino, perché questa data ha radici antiche legate alla tradizione locale. La giornata è diventata un’occasione per celebrare i single, con eventi e iniziative che attirano molti cittadini. Quest’anno, la fiera si svolge nel centro storico, coinvolgendo negozi e associazioni che organizzano spettacoli e mercatini. La scelta di questa data deriva da una lunga tradizione popolare, che vede nei giorni di metà febbraio un momento di socializzazione e divertimento.

Brescia, 15 febbraio 2026 – Il 15 febbraio a Brescia si tiene la tradizionale fiera cittadina dedicata ai patroni Faustino e Giovita, una festa molto sentita. Nel resto d’Italia, invece, il 15 febbraio è diventato sinonimo, dopo la festa degli innamorati del 14 febbraio, di una giornata dedicata a celebrare i single. Il giorno dopo San Valentino, 15 febbraio, è spesso vissuto come un momento leggero, talvolta ironico, per ricordare che non tutte le relazioni sono di coppia e che la vita affettiva può assumere forme diverse. Chi era San Faustino. San Faustino è un martire cristiano vissuto nel II secolo d. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Domenica 15 febbraio, i single festeggiano la loro giornata.

Il 15 febbraio, in Italia, si festeggia San Faustino, il patrono dei single, perché questa giornata si oppone al clima romantico di San Valentino.

