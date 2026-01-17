Muri assaltati dai vandali | Una squadra ’ad hoc’ per ripulire i graffiti

L’amministrazione comunale ha annunciato l’istituzione di una squadra dedicata alla rimozione dei graffiti vandalici sui muri della città. L’intervento, confermato dall’assessore ai Lavori pubblici Francesco Zuccherini, mira a mantenere decoro e sicurezza nelle zone interessate. Questa misura si inserisce nelle strategie di tutela del patrimonio urbano, garantendo interventi tempestivi e mirati per ripristinare l’aspetto delle aree pubbliche.

Una squadra ad hoc per ripulire le scritte vandaliche sui muri. L'annuncio è arrivato da parte dell'assessore ai Lavori pubblici, Francesco Zuccherini, durante l'ultimo question time in Consiglio comunale. "Al fine di garantire una risposta ancora più immediata e una copertura capillare sul territorio, all'interno dell'affidamento dei lavori per il decoro della città – ha spiegato l'assessore – è stato disposto con determinazione dirigenziale dello scorso 5 dicembre anche l'attività di rimozione di scritte, graffiti o similari su paramenti murari di qualsiasi genere o su elementi di arredo o tecnologici".

