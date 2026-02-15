Dopo San Valentino arriva San Faustino patrono dei single

Il 15 febbraio, in Italia, si festeggia San Faustino, il patrono dei single, perché questa giornata si oppone al clima romantico di San Valentino. La scelta di dedicare una festa a chi è senza partner nasce dall’idea di celebrare l’individualità e l’indipendenza, in un paese dove il giorno degli innamorati domina ormai da anni. La tradizione, che risale a tempi antichi, ha preso piede come modo per riconoscere e valorizzare chi vive da solo e affronta la vita senza l’amore di coppia. Quest’anno, molte città organizzano eventi e iniziative per chi preferisce festeggiare in modo diverso.

San Faustino, il Santo dei Single: Da Martire a Simbolo di un'Era Individuale. Il 15 febbraio, in Italia, si celebra una festa in controtendenza rispetto al romanticismo di San Valentino: il giorno di San Faustino, patrono, per ironia della sorte, di chi è single. Una tradizione nata a Brescia, città dei due santi martiri del II secolo, che oggi incarna un'inattesa celebrazione dell'indipendenza affettiva e un riflesso delle mutate dinamiche sociali. Le Origini Bresciane e il Martirio di Faustino e Giovita. La storia di San Faustino e Giovita affonda le radici nella Brescia del 120 d.C. I due fratelli, nobili bresciani, si convertirono al cristianesimo in un periodo di persecuzioni sotto l'imperatore Adriano.