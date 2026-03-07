F1 le Mercedes dominano le qualifiche del Gp d’Australia Ferrari in seconda e terza fila Giornata nera per Verstappen | a muro in Q1

Durante le qualifiche del Gran Premio d’Australia, le Mercedes di George Russell e un altro pilota della stessa scuderia hanno occupato le prime posizioni, con Russell che ha ottenuto la pole. La Ferrari si è piazzata in seconda e terza fila. Verstappen ha avuto una giornata difficile, finendo contro il muro in Q1 e lasciando subito il suo miglior tempo.

Roma, 7 marzo 2026 – George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico è il più veloce nelle qualifiche di Melbourne con il tempo di 1'18''518 e domani scatterà davanti al compagno di squadra, Kimi Antonelli, secondo in griglia con il crono di 1'18''811. Alle spalle delle due Mercedes, terza posizione per la Red Bull del francese Isack Hadjar (1'19''303) e quarta posizione per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'19''327), che chiude la seconda fila. Il britannico Lewis Hamilton (1'19''478), con l'altra Ferrari, ottiene il settimo tempo e domani partirà dalla quarta fila. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - F1, le Mercedes dominano le qualifiche del Gp d’Australia. Ferrari in seconda e terza fila. Giornata nera per Verstappen: a muro in Q1 Leggi anche: F1, GP Australia qualifiche, dominio Mercedes a Melbourne: Russell-Antonelli in prima fila Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Russell fa il vuoto sulle Ferrari. Antonelli pesante a muro! Alle 6.00 le qualifiche Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mercedes dominano. Temi più discussi: F1, come sono andate le libere a Melbourne: risultati e tempi; F1: Gran Premio di Australia, le Ferrari dominano le prime libere; F1, caos voli: si corre in Australia, dubbio su Bahrain e Arabia Saudita; Bezzecchi e Aprilia dominano in Thailandia. F1 Australia 2026, FP3: Russell domina, Ferrari in agguatoF1 Australia Fp3 – George Russell porta la Mercedes in cima alla classifica delle terze prove libere del Gran Premio d’Australia 2026. Il britannico precede le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Lecl ... newsf1.it F1 | Mercedes svela il suo potenziale e domina: Russell in pole su Kimi. Leclerc quartoMercedes domina le qualifiche di Melbourne con Russell davanti ad Antonelli. Strepitoso Hadjar, terzo, mentre Verstappen sbatte e viene eliminato subito in Q1. Ferrari quarta con Leclerc davanti alle ... msn.com George Russell domina l’ultima sessione di prove libere del GP d’Australia 2026 con una Mercedes imprendibile. Ferrari all’inseguimento, mentre Kimi Antonelli finisce a muro e mette in dubbio la sua presenza in qualifica - facebook.com facebook Crugnola e Sassi dominano al Rally dei Laghi: un inizio ricco per la Lombardia Rally Cup 2026 - x.com