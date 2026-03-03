Stefano De Martino al via la sua era Sanremo | Sto studiando ho comprato tutte le enciclopedie che parlano del Festival

Stefano De Martino è stato annunciato come nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Ha dichiarato di dedicarsi allo studio del festival, acquistando tutte le enciclopedie disponibili sull’evento. La sua nomina è stata comunicata ufficialmente, segnando l’inizio della sua avventura come protagonista della manifestazione musicale. La sua presenza al Festival di Sanremo è ora confermata e programmata.

La notizia è ormai nota: Stefano De Martino sarà il prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Invece la novità è che il conduttore di Affari tuoi ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale su Sanremo 2027 nel corso dell'ultimo Tg1. In collegamento con Giorgia Cardinaletti, Stefano De Martino è tornato a parlare della serata finale del Festival, serata in cui Carlo Conti gli ha passato il testimone. In platea davanti al pubblico l'ex ballerino di Amici si è fatto travolgere dall'emozione e lo ha ammesso candidamente: "L'emozione mi ha preso in maniera inaspettata. Sono entrato all’Ariston in maniera rocambolesca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

“Sto già pedalando e studiando per Sanremo 2027. Ci sono molte cose da fare. Il gesto di Carlo Conti lo terrò sempre nel cuore”: così Stefano De Martino al Tg1Stefano De Martino è apparso in diretta al Tg1 per parlare di come si sta preparando per il Festival di Sanremo 2027 nei panni di conduttore e...

