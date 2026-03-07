Gol Thuram | la Juve raddoppia col francese poi tutti ad abbracciare Spalletti! Il bel gesto della squadra dopo la seconda rete
La Juventus segna il secondo gol grazie a Thuram, un calciatore francese, e subito dopo tutta la squadra corre ad abbracciare il tecnico. La scena si svolge dopo il raddoppio e mostra un momento di unione tra giocatori e allenatore. La squadra ha voluto condividere un gesto di riconoscimento e gratitudine in campo, in un episodio che si è concluso con entusiasmo generale.
Gol Thuram: la Juve trova la via della seconda rete e si lascia andare a una celebrazione speciale per omaggiare il proprio tecnico. La Juventus consolida il proprio prezioso vantaggio e mette in cassaforte una gara davvero fondamentale per il proprio campionato. Esattamente al minuto 65 della ripresa, i padroni di casa riescono a bucare nuovamente la retroguardia avversaria, firmando la rete che fissa l’importantissimo risultato sul 2-0. L’azione del gol è stata caratterizzata da altissima intensità agonistica e da una grandissima caparbietà dell’intero reparto offensivo. Tutto nasce da un’ azione caotica sviluppatasi sulla trequarti. La palla sembrava perduta, ma McKennie è stato bravissimo a lottare con tenacia, recuperando il possesso in una zona nevralgica del campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
