Durante la partita tra Juventus e Benfica allo Stadium, si è registrato un episodio di tensione tra tifosi, con Spalletti coinvolto in un confronto acceso. Dopo il gol di Thuram, le emozioni si sono fatte sentire, portando a uno scambio di parole piuttosto acceso. L’evento sottolinea come le partite possano generare momenti di forte adrenalina tra gli spettatori, anche in contesti di grande passione come quello del calcio.

Spalletti tifoso, litigio allo Stadium durante Juve Benfica: «Stai a casa la prossima volta!». E dopo il gol di Thuram. Cosa è successo. Serata di altissima tensione per Luciano Spalletti all’ Allianz Stadium. I tecnico di Certaldo è stato protagonista di un acceso botta e risposta con un sostenitore bianconero situato proprio alle spalle della panchina. «Stai a casa!»: la lite in avvio di ripresa. Tutto è nato nei primi minuti del secondo tempo, in una fase di stallo del match contro il Benfica. Un tifoso, spazientito dal gioco della squadra, ha rivolto critiche pesanti verso il campo, scatenando l’immediata reazione dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti tifoso, litigio allo Stadium durante Juve Benfica: «Stai a casa la prossima volta!». E dopo il gol di Thuram…

