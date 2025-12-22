Dopo la partita tra Juventus e Roma all’Allianz Stadium, Elkann Spalletti ha mostrato un gesto di rispetto nei confronti dell’allenatore della Juventus. Si tratta di un atteggiamento che testimonia la sportività e il fair play tra le due squadre, sottolineando l’importanza di valori condivisi nel calcio. Di seguito, la ricostruzione di quanto accaduto.

Elkann Spalletti, il gesto verso l’allenatore della Juventus dopo la vittoria contro la Roma all’Allianz Stadium. Cosa è successo. I tre punti conquistati nel big match contro la Roma non hanno portato solo entusiasmo sugli spalti dell’Allianz Stadium e ossigeno alla classifica, ma hanno anche consolidato l’asse tra la panchina e i vertici della società. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel post-partita il telefono di Luciano Spalletti ha vibrato per una notifica speciale. Il tecnico di Certaldo ha ricevuto un messaggio di complimenti direttamente da John Elkann. L’Amministratore Delegato di Exor, la holding che controlla il club bianconero, ha voluto esprimere personalmente la sua soddisfazione per una vittoria (2-1) che ha riportato la “Vecchia Signora” a una sola lunghezza dal quarto posto, zona vitale per l’accesso alla prossima Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann Spalletti, il bel gesto dopo la vittoria della Juventus contro la Roma. La ricostruzione di quanto successo

Leggi anche: Kolo Muani spiazza tutti al Tottenham! Il gesto dell’ex Juve alla vigilia del match con l’Arsenal, ribaltata la situazione…La ricostruzione di quanto successo

Leggi anche: Juventus, «imbarazzo» e scossa con il Pafos: il gesto di Spalletti all’intervallo! La vera svolta arriverà contro la Roma per questo motivo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Spalletti-Elkann, legami solidi e obiettivi comuni: dialogo costante, così la Juve può tornare a vincere - Dialogo costante con Spalletti, che spera di regalargli un'altra vittoria dopo giorni travagliati ... msn.com