Le autorità hanno smentito ufficialmente che ci siano minacce di missili iraniani contro le basi britanniche situate a Cipro, anche se l’allerta resta elevata in tutta Europa. Le forze di sicurezza monitorano attentamente la situazione e sono in stato di massima vigilanza, mentre le comunicazioni tra le nazioni coinvolte continuano senza interruzioni. La situazione rimane sotto stretto controllo.

Il ministro della Difesa britannico John Healey aveva comunicato il lancio di due droni dall’Iran in direzione di Cipro, dove si trovano basi militari del Regno Unito. La presenza di missili iraniani sull’isola di pertinenza dell’Unione Europea è stata in seguito smentita, ma l’allerta resta alta anche in Occidente. Le autorità stanno “monitorando attentamente e costantemente la situazione”. Il sospetto di missili iraniani su Cipro Nella mattinata di domenica 1° marzo, il giorno seguente all’attacco di Usa e Israele contro l’Iran, due droni sono stati rilevati sui cieli di Cipro. John Healy, ministro della Difesa britannico, parlando con Sky News aveva dichiarato: “Stiamo abbattendo i droni che minacciano le nostre basi”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Missili iraniani sulle basi britanniche a Cipro, minaccia smentita ma è allerta in tutta Europa: “Monitoriamo”

Leggi anche: Cipro sotto attacco dei missili iraniani, allerta per le basi militari britanniche

«Due droni iraniani contro Cipro», allerta sulle basi britanniche: l’avvertimento da Londra a TeheranIl ministro della Difesa britannico John Healey ha rivelato a Sky News che l’Iran ha lanciato due droni in direzione di Cipro, dove si trovano basi...

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

Una selezione di notizie su Missili iraniani.

Temi più discussi: L’Iran risponde a USA e Israele con il lancio di missili balistici: colpite diverse basi americane; Raid di USA e Israele contro l’Iran: colpite la capitale e altre città, missili iraniani contro le basi americane nel Golfo; Missili iraniani sulle basi Usa in Bahrein, Qatar ed Emirati Arabi. Video; L'arsenale dell'Iran e i missili puntati contro le basi Usa: ecco cosa spaventa l'America.

Missili iraniani sulle basi britanniche a Cipro, minaccia smentita ma è allerta in tutta Europa: MonitoriamoIl ministro della Difesa britannico John Healey aveva comunicato il lancio di due droni dall’Iran in direzione di Cipro, dove si trovano basi militari del Regno Unito. La presenza di missili iraniani ... virgilio.it

Scontri tra Iran e Stati Uniti: missili, portaerei e basi colpite in Medio OrienteSintesi degli attacchi missilistici iraniani e delle manovre navali statunitensi in Medio Oriente, con focus sulle basi coinvolte e sulle conseguenze regionali ... notizie.it

Tg1. . Il giorno dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele, nel quale è rimasta uccisa la guida suprema #Khamenei, Teheran promette vendetta. Giallo sulla sorte dell’ex presidente Ahmadinejad. I missili iraniani, oggi, hanno continuato a colpire le basi americane ne - facebook.com facebook

"Vediamo i missili iraniani ma la vita va avanti". Il racconto di un siciliano a Dubai. Fabrizio Terruso, palermitano, vive tra la Sicilia e la città degli Emirati Arabi, colpita dalla controffensiva di Teheran @TgrRai #IoSeguoTgr x.com