Educare al rispetto per prevenire la violenza di genere | studenti a confronto in Palazzo Vecchio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 15 dicembre 2025, studenti e rappresentanti istituzionali si sono confrontati in Palazzo Vecchio a Firenze per sensibilizzare sulla prevenzione della violenza di genere. L'iniziativa mira a promuovere una cultura del rispetto e della non violenza tra le giovani generazioni, creando un momento di dialogo e riflessione sul valore della convivenza civile.

educare al rispetto per prevenire la violenza di genere studenti a confronto in palazzo vecchio

© Lanazione.it - Educare al rispetto per prevenire la violenza di genere: studenti a confronto in Palazzo Vecchio

Firenze, 15 dicembre 2025 – Un dialogo con le nuove generazioni per promuovere la prevenzione della violenza di genere e diffondere una cultura del rispetto e della non violenza. È questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “ Con lo sguardo al futuro: educare a una cultura della non violenza. La missione della Fondazione Giulia Cecchettin e il ruolo dell’università nella prevenzione della violenza di genere”, in programma mercoledì 17 dicembre, a partire dalle 9, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’appuntamento è rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell’università ed è promosso dal Comune di Firenze nell’ambito del Festival dei Diritti, in collaborazione con il Dipartimento FORLIPSI dell’Università di Firenze, la Fondazione Giulia Cecchettin e il Comitato “Impariamo a dire noi”. Lanazione.it

Educare al rispetto dell'altro per prevenire tutte le forme di violenza

Video Educare al rispetto dell'altro per prevenire tutte le forme di violenza

educare rispetto prevenire violenzaEducare al rispetto per prevenire la violenza di genere: studenti a confronto in Palazzo Vecchio - Il 17 dicembre nel Salone dei Cinquecento l’incontro con la Fondazione Giulia Cecchettin: al centro il ruolo dell’educazione e delle istituzioni nel costruire una cultura della non violenza ... lanazione.it

educare rispetto prevenire violenzaA Palmi il convegno “Educare al rispetto”: studenti e istituzioni a confronto sulle radici della violenza - Si è svolto ieri il convegno “Educare al rispetto, prevenire la violenza di genere”, promosso dall’Inner Wheel Club di Palmi, che ha riunito rappresentanti ... inquietonotizie.it