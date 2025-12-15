Educare al rispetto per prevenire la violenza di genere | studenti a confronto in Palazzo Vecchio

Il 15 dicembre 2025, studenti e rappresentanti istituzionali si sono confrontati in Palazzo Vecchio a Firenze per sensibilizzare sulla prevenzione della violenza di genere. L'iniziativa mira a promuovere una cultura del rispetto e della non violenza tra le giovani generazioni, creando un momento di dialogo e riflessione sul valore della convivenza civile.

Firenze, 15 dicembre 2025 – Un dialogo con le nuove generazioni per promuovere la prevenzione della violenza di genere e diffondere una cultura del rispetto e della non violenza. È questo l'obiettivo dell'incontro dal titolo " Con lo sguardo al futuro: educare a una cultura della non violenza. La missione della Fondazione Giulia Cecchettin e il ruolo dell'università nella prevenzione della violenza di genere", in programma mercoledì 17 dicembre, a partire dalle 9, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L'appuntamento è rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dell'università ed è promosso dal Comune di Firenze nell'ambito del Festival dei Diritti, in collaborazione con il Dipartimento FORLIPSI dell'Università di Firenze, la Fondazione Giulia Cecchettin e il Comitato "Impariamo a dire noi".

