Gli studenti di origine straniera raramente considerano l’iscrizione all’università, spesso per timore che il percorso sia troppo difficile, lungo o inadatto alle loro esigenze. Il progetto di orientamento Bicocca Bridge mira a mostrare loro che è possibile farcela, come dimostrano alcune testimonianze di giovani che hanno già deciso i propri obiettivi, come diventare calciatori o archeologi.

Q ualcuno ha le idee chiare: “Voglio diventare calciatore del Milan, “Voglio essere un archeologo”. Altri si interrogano: “Vorrei riuscire a trovare la strada che voglio intraprendere davvero”, e c’è chi avrebbe bisogno di maggiore autostima: «Vorrei diventare la versione più bella di me stessa senza paure e insicurezze». Siamo in una classe quinta dell’Istituto di istruzione superiore Galilei-Luxembourg, periferia milanese. Su una parete c’è la “Mappa dei sogni” con i post-it dove gli studenti hanno raccolto speranze, incertezze, desideri. Li hanno scritti durante il laboratorio del progetto “ Bicocca Bridge- per un Ateneo plurale, ” che l‘università di Milano ha fatto partire da qualche settimana, nell’ambito dei percorsi di orientamento in ingresso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Gli studenti di origine straniera spesso non prendono neanche in considerazione l’idea di iscriversi all’università; temono sia troppo difficile, lunga, non adatta a loro. Il progetto di orientamento Bicocca Bridge li aiuta a capire che possono farcela, proprio come i coetanei

Domenico Merlino, il docente di ruolo 19enne che insegna ai suoi (quasi) coetanei: «A loro spiego che sono lì per aiutarli»È difficile trovare in Italia un docente di ruolo più giovane di Domenico Merlino, 19enne di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, che da ottobre...

Artusi, studenti al progetto Eye. Lavoro sulla loro idea di impresaInaugurata la nuova edizione del progetto ’Eye Ethics & Young Entrepreneurs’, percorso formativo che guida gli studenti delle scuole superiori alla...

Una raccolta di contenuti su Bicocca Bridge.

Più studenti figli di immigrati: il piano Bicocca per portare le seconde generazioni in ateneoI fronti su cui si giocherà in contemporanea sono due: il primo saranno le scuole con un’alta percentuale di alunni con origini straniere. Il secondo, le sedi di Bicocca, con sportelli d’aiuto ... milano.repubblica.it

Bergamo e Milano-Bicocca fanno squadra per gli studenti: accordo per la condivisione degli impianti sportiviAL CUS DI DALMINE. I 60 mila studenti delle università di Bergamo e di Milano-Bicocca potranno accedere liberamente agli impianti sportivi di entrambi gli atenei. L’accordo, presentato al Cus di ... ecodibergamo.it