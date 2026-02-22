Artusi studenti al progetto Eye Lavoro sulla loro idea di impresa

Artusi ha avviato la nuova edizione del progetto ‘Eye Ethics & Young Entrepreneurs’ per aiutare gli studenti delle superiori a sviluppare idee di impresa etica. Il percorso includes sessioni pratiche e momenti di confronto, con l’obiettivo di stimolare la creatività e l’impegno sociale tra i giovani. Durante le attività, gli studenti lavorano in gruppi per ideare soluzioni innovative e sostenibili. La fase conclusiva prevede la presentazione dei progetti alle imprese locali.

© Lanazione.it - Artusi, studenti al progetto Eye. Lavoro sulla loro idea di impresa

Inaugurata la nuova edizione del progetto ’Eye Ethics & Young Entrepreneurs’, percorso formativo che guida gli studenti delle scuole superiori alla scoperta dell’ innovazione imprenditoriale etica, accompagnandoli fino alla realizzazione di una propria idea di impresa. Nella Valdichiana senese, il programma (attivo anche nelle province di Firenze, Prato, Arezzo, Pistoia) coinvolge gli studenti dell’ Istituto di Istruzione Superiore Pellegrino Artusi di Chianciano Terme: hanno l’opportunità di sviluppare competenze imprenditoriali e comprendere come costruire un progetto innovativo ed etico partendo dal contesto scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it Impresa Civica Edile, il cantiere che educa: studenti al lavoro per riqualificare gli spazi del Liceo FracastoroImpresa Civica Edile è un progetto che unisce formazione e impegno civico attraverso un cantiere scolastico al Liceo Fracastoro. Istituto Artusi trionfa al Cooking Quiz 2026: studenti pasticceri volano alle finali nazionali di Parma.L’Istituto Artusi di Recoaro vince il Cooking Quiz 2026 e si prepara a volare alle finali nazionali di Parma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Artusi, studenti al progetto Eye. Lavoro sulla loro idea di impresa; Studenti a lezione di impresa etica: a Chianciano Terme torna il progetto EYE; Giovedì di solidarietà per Terrecablate; Studenti impegnati per Caritas e Campansi. Chianciano Terme: Rimani al sicuro in rete, studenti, polizia e esperti insieme per prevenire i rischi onlineInformazioni e consigli utili per una tutela individuale dai pericoli della rete. Si chiama Rimani al sicuro in rete ed è il titolo del convegno con gli studenti che si terrà al Palamontepaschi di C ... radiosienatv.it Cooking Quiz 2026: l’Istituto Artusi di Recoaro vince la tappaTrionfo dell'Istituto Artusi al Cooking Quiz 2026 a Recoaro: le classi quarte e terze volano alla finale di Parma. Formazione e premi in palio. vicenzareport.it 4Aacc & 4Bacc in visita a Firenze! Gli studenti dell’indirizzo Accoglienza Turistica in visita alla mostra sul Beato Angelico a Palazzo Strozzi, nel pieno centro storico Tra opere d’arte, storia e bellezza, hanno scoperto da vicino un luogo fondamentale pe - facebook.com facebook