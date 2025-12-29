Domenico Merlino il docente di ruolo 19enne che insegna ai suoi quasi coetanei | A loro spiego che sono lì per aiutarli

Domenico Merlino, 19 anni, è uno dei più giovani insegnanti di ruolo in Italia. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, ha iniziato a insegnare nel Vicentino a ottobre 2025. Con un’età vicina a quella dei suoi studenti, Merlino si impegna a supportarli e a favorire un ambiente di apprendimento collaborativo, dimostrando come la passione e la preparazione possano superare le barriere dell’età.

È difficile trovare in Italia un docente di ruolo più giovane di Domenico Merlino, 19enne di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, che da ottobre 2025 è entrato a pieno servizio in una scuola nel Vicentino. La cattedra, all’Istituto tecnico economico e tecnologico Pasini di Schio, l’ha guadagnata al termine di un concorso per classe di concorso B016, dedicata ai lavoratori di scienze e tecnologie informatiche. E dopo un trasferimento in fretta e furia, si sta acclimatando alle temperature e all’ambiente del Nord Italia. Il trasferimento «in 5 giorni» e il nuovo ambiente. «Mi sono diplomato a luglio del 2025 e a settembre ho sentito la mancanza della scuola, delle aule e delle lezioni e mi sono detto che mi sarebbe piaciuto tornare in qualche modo». 🔗 Leggi su Open.online

