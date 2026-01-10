Gli avversari I biancorossi del tecnico Vincenzo Vivarini non vincono in trasferta da tanto tempo. Sarà una gara importante sotto molti aspetti».

I biancorossi di Vincenzo Vivarini non vincono in trasferta da diverso tempo e, nonostante le recenti difficoltà di mercato, affronteranno la Carrarese con grande determinazione. Si tratta di una gara importante, che richiederà massima concentrazione da entrambe le parti, in un momento in cui ogni risultato può influire significativamente sul cammino stagionale.

E’ un Bari che in trasferta non vince da troppo tempo e che dal mercato non ha ancora avuto i nuovi acquisti sperati quello che oggi affronterà la Carrarese e proprio per queste ragioni c’è da aspettarsi un avversario ancora più concentrato e determinato. "Sarà una gara importante per noi sotto tanti aspetti – ha anticipato il tecnico dei pugliesi Vincenzo Vivarini -. Siamo in una fase del campionato dove può succedere di tutto. Se non facciamo punti in questo mese è un problema serio. In serie B se abbassi l’attenzione e se ti trovi in situazioni di classifica delicate poi è difficile venirne fuori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

