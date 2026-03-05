Luigi mette KO gli avversari lanciandogli una pizza | il wrestler che marcia sugli stereotipi italiani
Luigi Primo, wrestler americano, sale sul ring vestito da pizzaiolo e sorprende il pubblico con un modo insolito di affrontare gli avversari. Durante l'incontro, l’atleta lancia loro una pizza in faccia, mettendoli al tappeto. La sua tecnica e il suo stile fuori dagli schemi attirano l’attenzione di spettatori e appassionati di wrestling. La scena si ripete più volte durante l’evento, creando un momento di forte impatto visivo.
