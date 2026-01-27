L'intervista con Davide Cassani offre uno sguardo sulla stagione ciclistica 2026, iniziata con il Santos Tour Down Under. Cassani analizza le doti di alcuni atleti e le prospettive future, fornendo un quadro chiaro e sobrio del panorama attuale nel mondo delle corse su strada. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere meglio le dinamiche e i protagonisti di quest’anno sportivo.

Con Davide Cassani, figura autorevole e osservatore attento del mondo delle due ruote, abbiamo aperto una finestra sulla stagione 2026, cominciata recentemente con la prima corsa di stagione, il Santos Tour Down Under. Tra Classiche Monumento, Grandi Giri e giovani talenti in rampa di lancio, la questa stagione ciclistica promette spettacolo e grandi sfide. Cassani ha analizzato ai microfoni di OA Sport i principali temi del momento: dalle ambizioni di Filippo Ganna tra Sanremo e Roubaix, alla sfida con fenomeni come Pogacar e Van der Poel, passando per le scelte di Vingegaard, le prospettive di Pellizzari e Tiberi e la crescita di alcuni dei giovani italiani più interessanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Davide Cassani: “Pellizzari ha doti fisiche fuori dal comune. Finn intelligente, Ciccone adatto al prossimo Mondiale”

Approfondimenti su Davide Cassani

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Davide Cassani

Davide Cassani: Pellizzari ha doti fisiche fuori dal comune. Finn intelligente, Ciccone adatto al prossimo MondialeCon Davide Cassani, figura autorevole e osservatore attento del mondo delle due ruote, abbiamo aperto una finestra sulla stagione 2026, cominciata recentemente con la prima corsa di stagione, il ... oasport.it

Cassani: 'Tiberi da podio, lo scorso anno è stato l'unico a scattare in faccia a Pogacar'Il Giro d'Italia è iniziato con qualche buon piazzamento, ma senza nè vittorie nè podi per il ciclismo azzurro. Senza le stelle Jonathan Milan e Filippo Ganna, entrambi destinati a correre il Tour de ... it.blastingnews.com

Un sincero grazie a Davide Cassani, che ci ha onorato della sua presenza questa mattina nella giornata conclusiva del nostro Camp Youth a Imola. Davide Cassani è stato ciclista professionista ai massimi livelli negli anni ’90, protagonista al Giro d’Italia e al - facebook.com facebook