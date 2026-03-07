Giugliano In Campania | locale abusivo pieno di targhe straniere e una sirena della Polizia

A Giugliano in Campania, due uomini sono stati denunciati dopo il ritrovamento di un deposito abusivo contenente targhe straniere clonate. La Polizia ha scoperto il locale, che era pieno di targhe straniere, e ha ascoltato anche la sirena di un'auto presente sul posto. L'intervento si è concluso con l'identificazione degli uomini coinvolti.

