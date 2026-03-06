Dehor abusivo sequestrato dalla Polizia Locale

La Polizia Locale ha sequestrato un dehor di un’attività di somministrazione nel quartiere Vomero, perché risultato abusivo. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine volto a verificare la regolarità delle strutture esterne. Nessun proprietario è stato deferito, ma l’area è stata posta sotto sequestro penale. L’operazione si inserisce in una serie di interventi contro strutture non autorizzate.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il dehor di un’attività di somministrazione del Vomero è stato sottoposto a sequestro penale dalla Polizia Locale perché abusivo. Nel corso di un controllo, gli agenti dell’unità operativa Vomero hanno accertato numerose irregolarità amministrative ed edilizie. Il dehor era stato realizzato con una struttura in metallo e Pvc e addossato al muro perimetrale dell’edificio. In questo modo era stata creata nuova volumetria di circa 60 metri cubi. Il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dehor abusivo sequestrato dalla Polizia Locale Accampamento abusivo, sgomberato dalla polizia localeDurante il controllo sono state identificate cinque persone, tutte extracomunitarie regolarmente in possesso di documenti e già note agli agenti in... Tir fermato sull’A11: trasportava auto, ma era abusivo. Sequestrato dalla polizia stradaleMontecatini, 14 febbraio 2026 – I veicoli accatastati su quell’ autoarticolato, ormai cancellati dal pubblico registro automobilistico, sarebbero... Una raccolta di contenuti su Polizia Locale. Polizia Locale, fermato un autista abusivo fuori da una discotecaL’automobilista è stato fermato dalla Polizia Locale dopo aver preso a bordo due ragazze e sanzionato per esercizio abusivo ... zipnews.it Tour abusivi, golf car sequestrato dalla Polizia MunicipaleFirenze, 29 novembre 2025 - Effettuava tour turistici senza aver richiesto il nulla osta, con un mezzo non omologato e vietato dal nuovo regolamento varato dall’amministrazione comunale. Si tratta del ... lanazione.it